Equipa comandada pelo português bateu o Zob Ahan por 1-0

O Esteghlal, equipa comandada por Ricardo Sá Pinto, venceu esta sexta-feira o Zob Ahan por 1-0 e alcançou o Persepolis no topo da tabela do campeonato do Irão.

Um golo aos 90" de Quereshi, na própria baliza, ditou o suado triunfo do conjunto do treinador português, que se queixou de dois penáltis por assinalar em mais um capítulo da difícil convivência do Esteghlal com os árbitros.