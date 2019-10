Este título já ninguém tira a Jorge Jesus: é o rei do Rio de Janeiro

Treinador português venceu os três clássicos cariocas que disputou.

Limpinho, limpinho. A expressão celebrizada por Jorge Jesus nos tempos em que treinava o Benfica cai como uma luva na forma como o Flamengo venceu o Fluminense (2-0) no clássico mais charmoso do Brasil para abrir dez pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que empatou (1-1) no terreno do Athletico Paranaense. Desta forma, o treinador português foi coroado como rei do Rio de Janeiro, pois nos três clássicos cariocas somou outras tantas vitórias: já tinha batido Botafogo (3-2) e Vasco da Gama (4-1).

Fiel ao que tinha prometido durante a semana, o treinador português não entrou em modo de poupança a pensar na segunda mão das "meias" da Taça Libertadores com o Grémio, que se joga na madrugada da próxima quarta-feira, e apresentou um onze muito perto da máxima força reforçado por Filipe Luís, que recuperou recentemente de lesão. Frente a um adversário que se preocupou mais com fechar os espaços à frente da baliza, o Fla entrou a todo o gás e chegou à vantagem logo aos 4" por Bruno Henrique, que saltou mais alto do que toda a defesa do Flu para batizar as redes de cabeça. Até ao intervalo, onde chegaram com cerca de 80% de posse de bola, os rubro-negros tiveram várias oportunidades para ampliar o marcador, mas esbarraram numa exibição inspirada do guarda-redes Muriel (ex-Belenenses ).

Na segunda metade do encontro, os tricolores ainda deram a impressão de poder amargar a vida ao técnico português, mas um contra-ataque de livro desenhado por Reinier e sentenciado por Gerson, aos 66". A última meia hora do clássico acabou por ser um passeio tranquilo para a formação comandada por Jorge Jesus, que somou a 14.ª vitória em 17 jogos da liga e teve o seu nome gritado por grande parte das 53 mil pessoas que estiveram ontem no Maracanã.