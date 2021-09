Manuel Pellegrini a favor da continuidade do médio português

Muito se falou da eventual saída de William Carvalho no último defeso. O português vai ficar em Sevilha, pelo menos por mais algum tempo, e Manuel Pellegrini aprova essa mesma continuidade .

"Compreendo que os adeptos exijam que os jogadores mais caros rendam sempre, mas no futebol nem sempre é assim. Na minha opinião, este plantel sem William Carvalho era pior do que com William Carvalho. Por isso não tinha interesse que fosse embora", afirmou o chileno.

Nem sempre um titular indiscutível, William Carvalho parte para a quarta época com a camisola do Bétis. Leva 87 partidas no Benito Villamarín.