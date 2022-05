Antigo guarda-redes do Sporting, Luís Maximiano não conseguiu evitar a descida do Granada ao segundo escalão do futebol espanhol.

Luís Maximiano trocou o Sporting pelo Granada no mercado de transferências do verão de 2021. Guardião titular do emblema espanhol, "Max" não conseguiu evitar a descida do clube ao segundo escalão e, esta segunda-feira, recorreu às redes sociais para exprimir toda a frustração, falando mesmo em "momento mais duro" da carreira.

"Este é, sem dúvida, o momento mais duro da minha carreira até agora. Sinto-me destroçado com este momento que estamos a viver. Tudo o que possa escrever não vai fazer o tempo voltar atrás. Caímos e penso que agora é momento de introspeção e de cada um pensar no que tinha de ter feito melhor, porque este emblema assim o merece", começou por escrever o ex-Sporting.

"No futebol, como na vida, tens de te saber levantar nos momentos mais duros e ter a capacidade de melhorar depois de cada queda. A cada um de vocês que nos apoiou durante todo o ano, muito obrigado por tudo e perdão por tão pouco. O clube da "Eterna Luta" regressará", concluiu.