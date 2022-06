"Este ano, João Félix será a inveja dos quatro ou cinco clubes importantes da Europa"

Declarações de Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, participou esta segunda-feira numa conferência de imprensa, onde falou sobre a posição dos colchoneros no mercado de verão e abordou a situação de vários jogadores, entre os quais... João Félix.

"Já demonstrou no ano passado o que é capaz e este ano vai demonstrar o que é: um jogador magnífico e que será a inveja dos quatro ou cinco [clubes] importantes que existem na Europa", afirmou a respeito do antigo avançado do Benfica, que vai cumprir a quarta temporada na capital espanhola.

O representante máximo dos colchoneros abordou ainda a situação do clube no mercado, revelando que a contratação a custo zero de Axel Witsel está praticamente finalizada e que o Atlético de Madrid terá de realizar 40 milhões de euros em vendas antes de poder investir este verão.