"Estava no ginásio e o Ronaldo apareceu do nada"

Gonçalo Cardoso, defesa-central do West Ham, lembra o dia em que conheceu Cristiano Ronaldo, num estádio da Seleção de sub-19.

Gonçalo Cardoso despertou a atenção do West Ham depois das boas exibições do português ao serviço do Boavista e, no início desta época, viajou para Inglaterra. Soma 23 jogos e um golo marcado pelos sub-23 dos hammers e agora, com a competição parada, falou ao canal oficial do clube sobre a experiência e sobre o dia em que conheceu Cristiano Ronaldo.

O defesa-central tem no avançado da Juventus um "ídolo", principalmente pela forma como o capitão da Seleção portuguesa trabalha todos os dias. "É um ídolo para mim pela forma como trabalha sempre. Conheci-o no verão passado numa concentração dos sub-19. Estávamos a fazer exercícios no ginásio, durante a preparação para o Europeu na Arménia, e ele apareceu lá do nada. Ficámos a olhar uns para os outros... ' O que é que ele está a fazer?'. Ele estava nas férias dele, em Lisboa, e decidiu vir treinar para o centro de treinos da Seleção. A um domingo!", revelou.

"Vejam a história dele Começou do zero, mas começou a crescer devido ao trabalho árduo e está no top há muitos anos. Isso dá-me motivação. Não joga na minha posição, mas é um herói para mim. É incrível", acrescentou.

Gonçalo Cardoso apontou ainda Pepe e Ricardo Carvalho como as grandes referências, além de Van Dijk e Sergio Ramos.

Natural de Marco de Canaveses, onde deu os primeiros toques na bola, o defesa de 19 anos passou depois por Penafiel e Boavista, antes de ingressar no West Ham.