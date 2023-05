Adepto do Botafogo exibiu cartaz a pedir desculpa a Luís Castro. [vídeo: @futebol_info]

Um adepto da equipa do Botafogo andou pelas ruas de Manaus com um cartaz a pedir desculpa ao treinador português Luis Castro.

Luiz André Cursino, adepto do clube carioca por influência do pai e do avô, andou durante cerca de quatro horas na avenida mais movimentada de Manaus com um cartaz a pedir desculpa Luís Castro.

A ideia surgiu no sábado após a vitória do clube sobre o Fluminense e surge depois das críticas feitas aos resultados de Luís Castro no comando da equipa na época passada.

"Estava em casa, olhei para a minha namorada e disse-lhe: vou pedir desculpas ao Luís Castro", começou por explicar.

"Fiz o cartaz, ela disse que eu era maluco, mas apoiou o gesto. Tenho 26 anos, estou habituado a ser gozado como botafoguense, agora tenho de comemorar estas jornadas na liderança, tenho muito que agradecer ao Luís Castro, eu nunca tinha visto isso. Ele tinha um plano esse tempo todo", afirmou o jovem de 26 anos em declarações ao site brasileiro Globoesporte.

O adepto deu mais 4000 passos na Avenida Djalma Batista, uma das mais movimentadas de Manaus, e exibiu o cartaz com o pedido de desculpas ao técnico português.

"Uns flamenguistas vieram ter comigo na rua, mas eu, com muita classe, mandei-os seguir o líder", disse ainda.

O Botafogo soma seis vitórias em setes jogos e é líder destacado do Brasileirão com 18 pontos.