"Estamos habituados a que os nossos treinadores tenham sucesso no estrangeiro"

Redação com Lusa

O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) afirmou que a classe está habituada ao sucesso no estrangeiro

O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) afirmou que a classe está habituada ao sucesso no estrangeiro e desejou que Leonardo Jardim some mais um título na terça-feira, na Liga dos Campeões asiática.

Em declarações à agência Lusa, José Pereira encarou "com satisfação" a possibilidade de ver Jardim a conquistar mais um título, ao serviço do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e frisou que "de uma forma geral, todos os portugueses ficam satisfeitos com o sucesso" dos treinadores lusos.

"Estamos, perdoe-me a imodéstia, habituados a que os nossos treinadores tenham sucesso no estrangeiro e, por isso, ficamos satisfeitos e esperamos que ele [Leonardo Jardim] consiga o sucesso por todos nós pretendido e por ele desejado", assumiu o líder da ANTF.

Vencedor de uma Liga e uma Taça da Grécia, além da uma Liga francesa, Leonardo Jardim assinou este ano pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e pode juntar a Liga dos Campeões asiática ao seu palmarés se vencer a final, na terça-feira, frente aos sul-coreanos Pohang Steelers.

Ao rumar à Liga saudita, o português poderá ter descido "um degrau para depois subir dois", admitiu José Pereira, adiantando que "pelo menos teve essa oportunidade de desenvolver a sua atividade e ganhar títulos", o que é "sempre bom e significativo para a carreira dos treinadores e de qualquer profissional".

"A nossa vida e o nosso sucesso não são feitos só nos grandes clubes. Também é, às vezes, em clubes de patamares inferiores que qualidade do trabalho acaba por se notar, impor e ser, depois, reconhecida por aqueles que nos acompanham", sustentou o representante da classe dos treinadores portugueses.

E, o caso de Leonardo Jardim não é único, uma vez que há outros casos de sucesso no estrangeiro, como o de Abel Ferreira que, "se conquistar a [Taça dos] Libertadores, será o primeiro treinador a conseguir esse sucesso em dois anos consecutivos".

"É mais um recorde, mais um nome que fica ligado à história do futebol mundial. E isso é significativo para nós. Dá-nos mais motivação a todos os que desempenham a função de treinador, no sentido de estar preparado para uma eventual chamada que possa acontecer do estrangeiro", referiu José Pereira.

E, mesmo nos casos de Nuno Espírito Santo, despedido esta época do Tottenham (Inglaterra), ou de José Mourinho, cuja relação com os adeptos da Roma já conheceu dias mais felizes, devido a alguns resultados negativos recentes, José Pereira considera que existiu, acima de tudo, "falta de cuidado na gestão das expectativas".

"É preciso que as pessoas tenham o cuidado de saber esperar pelo sucesso, que é sempre previsível numa equipa onde trabalhe José Mourinho. Como passou a ser previsível onde trabalhe Nuno Espírito Santo ou qualquer treinador português. Há sempre expectativas elevadas, que às vezes não são possíveis de concretizar, quando se trata de treinadores portugueses", concluiu José Pereira.