"Estamos felizes pelo facto de o clube ter conseguido manter Marco Silva"

Treinador português parte para a terceira época no Fulham.

Bernd Leno, guarda-redes alemão do Fulham, mostra-se encantado com o treinador Marco Silva, que foi cobiçado pelo futebol saudita, mas continua ao comando do clube inglês.

"Ele é uma pessoa muito frontal. Seja o que for que ele esteja a pensar, transmite-o imediatamente. Se não está satisfeito com o teu rendimento, demonstra-o", afirmou numa entrevista à Sky Sports.

"Nós estamos felizes pelo facto de o clube ter conseguido mantê-lo. Dá para ver que ele também gosta de estar aqui, e tenho a certeza absoluta de que vamos evoluir ainda mais com ele enquanto nosso treinador", vincou.

Marco Silva, 46 anos, vai cumprir a terceira temporada ao serviço do Fulham.