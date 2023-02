"Estamos com Vítor Pereira, gostamos dele. Deixem-no trabalhar"

Gabriel Barbosa saiu em defesa do português após a derrota nas meias-finais do Mundial de Clubes.

Gabriel Barbosa, avançado do Flamengo, saiu em defesa de Vítor Pereira, depois da derrota (3-2) da equipa frente ao Al Hilal, da Arábia Saudita, nas meias-finais do Mundial de Clubes. O ex-jogador do Benfica pediu tempo para o treinador português, mostrando-se contra análises precipitadas.

"Parem de criar essas coisas. O adepto tem uma opinião, você também e nós temos a nossa. Estamos com o Vítor, gostamos dele, está a fazer um trabalho muito bom. Por isso, parem com isso, deixem-no trabalhar", afirmou aos jornalistas após o jogo.

"Não há nada para falar, a relação com o grupo é maravilhosa. O mais importante aqui é o Flamengo e vamos lutar por ele", rematou.

O Flamengo fica agora à espera do derrotado do duelo da outra meia-final, entre Real Madrid e Al-Ahly, do Egito, para conhecer o adversário do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, agendado para sábado, em Rabat.