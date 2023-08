"Espero ultrapassar o Pauleta em golos pelo PSG", diz Gonçalo Ramos

Declarações de Gonçalo Ramos, avançado do PSG, depois do empate (0-0) com o Lorient, em que foi titular.

Quer superar Pauleta, que marcou 109 golos pelo PSG: "Ele marcou muitos golos e eu também marco muitos golos. Gosto de ser comparado a uma lenda do clube, alguém que foi capitão aqui, que marcou muitos golos, fez muitos jogos e eu espero ultrapassá-lo em número de golos."

Principais características e a confiança: "Sou um avançado que quer muito marcar golos e espero que isso aconteça. Sou trabalhador, um jogador de equipa. Gosto de participar no jogo, mas quando chega o momento ou é preciso matar e marcar, eu devo estar presente. (...) Ter jogado muito [no Benfica] deu-me muita confiança. Fez de mim um jogador diferente. Marcar golos ajuda ainda mais e hoje sou um jogador ultra-confiante."