"Espero que Bernardo Silva possa regressar ao Benfica a jogar assim..."

Declarações de Rodrigo Magalhães, coordenador técnico da academia do Benfica, em entrevista ao "LiveScore".

Rodrigo Magalhães, coordenador técnico da academia do Benfica, concedeu uma longa entrevista ao "LiveScore", em que, entre vários temas, falou sobre Bernardo Silva, produto da formação encarnada que neste momento brilha ao serviço do Manchester City.

"A primeira vez que vi o Bernardo foi quando ele tinha nove ou dez anos. Nessa altura, Bernardo era diferente em comparação com os outros. A sua tomada de decisão era fantástica e a sua relação com a bola inacreditável. A bola era como se fosse uma extensão do seu pé esquerdo. Ele teve alguns "problemas", porque não teve o mesmo crescimento dos outros. Ele foi um jogador fantástico até aos sub-14 e depois nos sub-15, 16, 17 e 18 teve algumas dificuldades. Nós vimos toda a qualidade, mas tivemos de esperar que Bernardo percebesse o seu potencial. Mas quando ele desenvolveu a sua força e forma física, foi inacreditável", começou por dizer, antes de falar das características que fazem do internacional português um jogador especial.

"A tomada de decisão, a possibilidade de jogar em diferentes posições - é uma das características que Pep Guardiola fala muito... E diz o mesmo sobre o João Cancelo. O jogador do futuro é aquele que consegue desempenhar diferentes papéis no mesmo jogo. Para um treinador isso é fantástico, não tens de fazer substituições, porque o mesmo jogador pode jogar como extremo, médio, médio ofensivo ou como avançado também. Como Lionel Messi fez no Barcelona. Penso que às vezes o Bernardo tem o mesmo papel no Manchester City. Bernardo percebe o jogo. O seu conhecimento de jogo, a tomada de decisão, a sua relação com a bola, a sua ligação com todos os seus colegas de equipa, essas características fazem dele um jogador especial", afirmou.

Por fim Rodrigo Magalhães coloca Bernardo Silva como no top-5 de melhores jogadores desta época e exprime um desejo:

"É justo se dissermos que esta época ele tem sido um dos cinco melhores jogadores do mundo. E acredito que possa manter esse nível por mais cinco ou seis anos. Acho e espero que ele possa regressar ao Benfica a jogar assim."