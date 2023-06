"Espero que a CBF não nos procure pelo Abel, não gostaria de ter essa conversa"

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu entrevista ao Globoesporte na qual refere que quer manter o treinador português até ao seu último dia no clube

Abel Ferreira e Fernando Diniz são nesta altura os dois nomes mais falados para a seleção do Brasil, dada a forte possibilidade de que a primeira opção, Carlo Ancelotti, continue no Real Madrid. E o Palmeiras não quer abrir mão do treinador.

Em entrevista ao Globoesporte, Leila Pereira, presidente do clube paulista, voltou a elogiar o técnico luso, defendeu o seu temperamento perante as polémicas disciplinares no Brasil, e revelou que quer que continue no clube até ao seu último dia como presidente, o que poderá significar a renovação até 2027 se for reeleita.

"A CBF nunca nos procurou para conversar sobre o Abel e espero que não procure. Espero que ele fique connosco por muito tempo, ele é muito feliz aqui, tem muito apoio. Aqui está na casa dele. Quero que ele fique no Palmeiras porque é feliz, porque todos queremos que ele fique. Os jogadores têm profunda admiração e respeito pela comissão técnica. Ele está livre, estou passando o meu sentimento. Estamos escrevendo uma história lindíssima. Não tenho dúvidas de que é um dos melhores técnicos do mundo", afirmou.

E acrescentou: "Não gostaria de ter esta conversa com o presidente Ednaldo Rodrigues [presidente da CBF], uma pessoa que respeito, gosto demais, faz um belo trabalho na CBF, mas deixa o Abel aqui conosco. Ele é trabalhador, competente, intenso, enlouquecido pela vitória, como eu. Nunca questionei o temperamento do Abel ou pedi que mudasse. Pelo contrário. Sempre converso para dar força, para ser o que ele é. Se ele não tivesse essa personalidade, não seria o treinador que é. O Abel é muito feliz no Palmeiras. Sem pressão, sem stress, ele vai seguir o trabalho dele. Ele vai ter total apoio da presidente do Palmeiras, chutando copinho ou microfone. Se é o Abel que faz, é um escândalo. Pára com isso! Falar do Abel dá audiência, mas não olhem só à atitude, mas ao porquê daquilo."

Uma eventual reeleição na presidência levaria a uma proposta de renovação ao treinador português, assegura: "Eu sou uma mulher que não tenho sonhos, tenho objetivos. Vou terminar meu mandato em dezembro de 2024, vou me candidatar à reeleição, e se o associado entender que o trabalho foi bem feito, se me der a oportunidade de ser reeleita, o mandato iria até 2027. Já falei com o Abel. Que o meu desejo é que ele esteja aqui até o último dia que estiver aqui como presidente do Palmeiras. Até para ele se sentir segurança. A insegurança do técnico no Brasil é tão grande, eu disse-lhe: 'Abel, não vou te demitir. Você só sai do Palmeiras se você quiser, independente dos resultados'. Não tenho dúvida que o Abel é o melhor técnico, hoje, do Brasil e da América do Sul. Não tenho dúvida nenhuma."