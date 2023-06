"Esperamos que Luís Castro fique. Seria muito difícil para o plantel"

Luís Henrique, avançado do Botafogo, expressou a vontade do balneário. O treinador português é pretendido pelo Al Nassr

Luís Castro recebeu uma proposta do Al Nassr, onde atua Cristiano Ronaldo, e no plantel do Botafogo torcem para que o treinador português recuse a abordagem da Arábia Saudita e continue no Brasil.

"Seria muito difícil para o plantel. Pelo trabalho que vem sendo feito, pela motivação e pela coragem que ele dá. Esperamos muito que ele fique, para continuar o trabalho até ao fim da temporada. Começou no ano passado, está a dar resultado agora. Esperamos muito que ele fique", insistiu o avançado Luís Henrique, em conferência de Imprensa.

O empresário de Luís Castro disse há dias que o técnico estava feliz no Botafogo, mas a porta da Arábia Saudita ainda não se fechou.