Espanhóis revelam negócio "escondido" de Luís Figo

Para além de ser conselheiro da UEFA, Luís Figo detém um negócio de exploração de minérios em África, revela esta quarta-feira o jornal espanhol Mundo Deportivo

Retirado dos relvados desde 2009, Luís Figo tem permanecido ligado ao futebol por via do cargo que ocupa na UEFA, mas também aproveitou a fortuna ganha ao longo da carreira para investir em negócios que em nada têm a ver com desporto.

Segundo o MD, o antigo internacional português detém, desde 2010, a Damash Minerals, uma empresa que explora ferro no Senegal, Guiné e Burkina Faso e que tem planos a curto prazo para expandir as operações para o Mali e a Mauritânia, com vista à exploração de ouro, ferro, fosfato e cobre.

Em 2010, a companhia de Figo detinha um património líquido superior a 20 milhões de euros e, em 2018, registou lucros que ultrapassam ligeiramente os 600 mil euros.