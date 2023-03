Espanhóis revelam cenário para o futuro de Félix e dizem que tem de render mais

Jogador está feliz em Londres, mas Atlético só aceita vender com uma proposta na casa dos três dígitos. Chelsea só chegará a esses valores caso o jogador se torne indispensável

O futuro de João Félix continua em aberto. Emprestado ao Chelsea, o internacional português continua a ter contrato com o Atlético de Madrid e, em Espanha, apresentam o ponto de situação.

Segundo o AS, importa a todas as partes que o jogador tenha sucesso em Stamford Bridge. O jogador está mais liberto sem Simeone, o técnico argentino encontrou um substituto capaz em Memphis Depay e o Atlético podia receber uma proposta alta, que compensasse os mais de 120 milhões investidos no verão de 2019.

De acordo com o mesmo jornal, o Chelsea só chegaria a uma mega proposta caso o português se tornasse indispensável em Londres. Daí, escreve o AS, a necessidade do antigo jogador do Benfica em "render mais e melhor" para convencer os responsáveis dos blues.

Adquirido por 127 milhões, João Félix tem contrato com o Atlético de Madrid até ao verão de 2027.