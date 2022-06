Espanhóis garantem que Bernardo Silva abriu a porta ao Barcelona

Internacional português terá tido uma breve reunião com responsáveis catalães

O jornal catalão Mundo Deportivo garante este domingo que Bernardo Silva ofereceu-se ao Barcelona. O médio do Manchester City terá tido uma breve reunião com responsáveis do Barcelona e transmitido o desejo de jogar pelo clube.

Inicialmente, a conversa não terá sido levada a sério pelo Barcelona, devido à brevidade da mesma, mas o internacional português dissipou todas as dúvidas ao ter enviado uma mensagem, mais tarde, a garantir que se o Barça o quiser contratar, ele virá para o clube.

Depois desse momento, Jorge Mendes, agente de Bernardo, reuniu-se por várias vezes com Joan Laporta, presidente catalão, Rafa Yuste, vice presidente, e Mateu Alemany, diretor para o futebol, com vista a discutir termos relacionados com a mudança.

De momento, a contratação de Bernardo Silva pelo Barcelona está dependente de vários obstáculos económicos, sendo que um deles é a necessidade de os blaugrana finalizarem a transferência de Frenkie De Jong para o Manchester United.

A confirmar-se a mudança, o médio de 27 anos vai pôr fim a uma passagem extremamamente bem sucedida pelo Manchester City, onde está há cinco temporadas e já levantou 11 troféus, incluindo quatro Premier Leagues.