Espanhóis falam em "fórmula" do Barcelona para contratar Bernardo Silva

No fundo, o Barça poderia tentar um empréstimo com cláusula de compra obrigatória, o que faria com que a transferência apenas entrasse no exercício financeiro da próxima época.

Depois de falar numa possível oferta de 65 milhões de euros, mais dez em objetivos considerados fáceis de atingir, a imprensa espanhola escreve que o Barcelona poderá tentar Bernardo Silva por empréstimo, com uma cláusula de compra obrigatória.

O médio ofensivo iria para os blaugrana já está época e no final, a 1 de julho de 2024, seria comprado ao Manchester City, o que faria com que a transferência apenas entrasse no exercício financeiro da temporada seguinte.

A informação é adiantada pelo jornal catalão Mundo Deportivo, que reforça que a vontade de Bernardo Silva é seguir para o Barcelona e que estará disposto a pedir a Pepe Guardiola que o deixe sair, mediante uma proposta interesse dos espanhóis.