Espanhóis dizem que Vitinha foi afetado por vírus antes do PSG-Mónaco

O jornal Mundo Deportivo garantiu este sábado, antes da realização da partida, que o médio português foi um de vários jogadores do PSG afetados por um vírus estomacal.

O PSG, com Danilo e Vitinha a titulares, perdeu este sábado por 1-3 na visita ao Mónaco, em jogo da 23.ª jornada da Ligue 1.

Horas antes do apito inicial, o jornal catalão Mundo Deportivo garantiu que vários jogadores do plantel parisiense foram afetados por uma virose estomacal, entre os quais Vitinha, que ainda assim integrou o onze inicial da equipa.

Já o criativo Fabián Ruiz, que também terá sido afetado pelo vírus, não fez parte da convocatória do PSG, que voltou a perder após ter sido eliminado nos quartos de final da Taça de França pelo Marselha (1-2).

Com o triunfo, o Mónaco, que não utilizou o português Gelson Martins, subiu provisoriamente à vice-liderança da Ligue 1, com mais um ponto do que Marselha (46), que defronta hoje o Clérmont (11.º). Já o PSG continua líder do campeonato, mas agora com sete pontos de vantagem sobre os monegascos.