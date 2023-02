Revelado em Espanha: João Félix esteve perto de reforçar o Barcelona

De acordo com o jornal AS, o avançado português chegou a ter tudo acertado para ser reforço do gigante catalão em janeiro de 2022, num negócio que poderia ascender a 135 milhões de euros.

O jornal espanhol AS revela este sábado que João Félix chegou a ter quase tudo acertado para trocar o Atlético de Madrid pelo Barcelona, em janeiro de 2022.

De acordo com a fonte, o Barcelona apresentou uma proposta pelo avançado português no valor de 70 milhões de euros, com vista a um negócio que poderia ascender a 135 milhões, mediante o cumprimento de objetivos desportivos.

A proposta terá sido aceite pelos colchoneros, tendo sido inclusive celebrado um princípio de acordo entre Félix e o conjunto blaugrana, até que o fair-play financeiro da UEFA impediu a concretização da transferência por parte do Barcelona.

Nessa altura, o Bayern e o Manchester United também terão demonstrado muito interesse na contratação do ex-Benfica, que acabou por ficar no Atlético de Madrid mais um ano, sendo emprestado no último mercado de inverno ao Chelsea até ao final da época, sem opção de compra.

Desde a chegada a Londres, João Félix soma um golo em três partidas disputadas pelos blues.