Espanhóis dizem que João Félix está "diluído" num Chelsea "sem alma"

Avançado português foi emprestado pelo Atlético de Madrid até ao final da temporada, a troco de 11 milhões de euros, mas ainda não venceu um jogo pelos londrinos e os dados recolhidos pelo jornal Marca demonstram a sua falta de "incidência" no ataque da equipa.

João Félix está a ter um arranque em falso no Chelsea. Com um golo marcado nos cinco jogos que disputou, sendo que a equipa não saiu vitoriosa em qualquer um deles, o jornal espanhol Marca já diz que o avançado emprestado pelo Atlético de Madrid até ao final da época está "diluído" numa formação "sem alma".

De acordo com os dados recolhidos pela fonte, o internacional português, de 23 anos, só esteve entre os cinco jogadores dos blues com mais passes realizados no último dos quatro jogos que disputou até ao momento na Premier League, ao contrário de, por exemplo, Enzo Fernández, que tem dominado nesse aspeto.

Depois da estreia infeliz, em que viu um cartão vermelho direto, falhando os três jogos seguintes da equipa, Graham Potter tem utilizado Félix mais encostado ao flanco esquerdo, o que poderá explicar a sua "falta de incidência" no ataque, já que o ex-Benfica sempre se mostrou mais à vontade a jogar no miolo.

Os gráficos elaborados pelo jornal evidenciam que o avançado não tem andado perto da grande área adversária, tendo até mais acumulado mais ações defensivas do que ofensivas até ao momento.

Acresce ainda o facto de nem figurar no top-10 de jogadores do Chelsea com mais passes recebidos nas últimas quatro jornadas do campeonato e, em termos de passes decisivos (que resultam em remates), até defesas como Koulibaly ou Azpilicueta o ultrapassam.

João Félix foi cedido pelo Atlético de Madrid até ao final da temporada, num empréstimo sem opção de compra e que custou 11 milhões de euros ao Chelsea.