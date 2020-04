Espanhóis colocam William Carvalho no radar do Inter

Jornal "AS" avança que o Bétis pretende somar um encaixe significativo com o médio português e garante que os milaneses estão bem colocados na corrida

O jornal espanhol "AS" avança esta segunda-feira que a aventura de William Carvalho no Bétis pode estar perto do fim. De acordo com a publicação, o emblema de Sevilha pretende somar um encaixe significativo com a venda do internacional português e o Inter surge na pole-position para contratá-lo por um valor a rondar os 25 milhões de euros. Desta forma, o Bétis conseguiria fazer algum lucro face aos 20 milhões de euros gastos na contratação do atleta ao Sporting, em 2018.

A publicação também lembra que William tem tido dificuldades para encaixar no sistema tático do treinador Rubi e que este já pensava em aproveitar uma eventual valorização do médio no Europeu, que acabou adiado, para o negociar em alta.

