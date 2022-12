Espanhóis colocam Rúben Neves no centro de uma discórdia entre Xavi e Laporta

Com vista à sucessão de uma eventual saída de Sergio Busquets no verão, o treinador prefere contratar Martin Zubimendi, mas o presidente blaugrana estará mais virado para o internacional português.

O jornal AS avança esta quarta-feira que o Barcelona poderá assistir a um pequeno conflito interno no verão entre o treinador Xavi e o presidente Joan Laporta, com a razão a envolver Rúben Neves, internacional português que tem sido associado como uma das opções para a eventual sucessão de Sergio Busquets.

De acordo com o jornal, caso o capitão blaugrana decida abandonar o clube no verão, altura em que o seu contrato atual expira, o técnico prefere contratar Martin Zubimendi, médio defensivo da Real Sociedad, mas o presidente será da opinião que Rúben Neves seria uma melhor opção, especialmente em termos financeiros.

É que Zubimendi terá o preço de 60 milhões de euros, valores bem distantes dos do médio português do Wolverhampton e que poderão ficar ainda menores caso o clube seja despromovido ao segundo escalão inglês no final da presente temporada - ocupa a 18.ª posição, a um ponto da zona de permanência.

A boa relação de Laporta e Mateu Alemany, diretor para o futebol do Barcelona, com Jorge Mendes, que agencia Rúben Neves, também será um aspeto que influencia a preferência dos dirigentes no português.

Rúben Neves, de 25 anos, atravessa a sexta temporada no Wolverhampton e, esta época, soma quatro golos em 18 partidas disputadas.