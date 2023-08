Espanhóis avisam Barcelona: João Félix não vai sair do Atlético a preço de saldo

De acordo com o jornal Marca, a situação tensa que o avançado português atravessa no clube não vai influenciar a sua posição nas negociações com o Barcelona.

Numa altura em que a imprensa internacional avança que o Barcelona e o Atlético de Madrid estão em negociações avançadas com vista a um empréstimo de João Félix, o jornal Marca avisa que a saída do avançado português não será realizada a preço de saldo.

De acordo com a fonte, a situação tensa que o jogador atravessa no Atlético - foi assobiado e insultado pelos próprios adeptos no arranque da LaLiga, em que não saiu do banco - não vai influenciar a posição do clube no negócio.

Tendo em conta o preço pago por João Félix na altura da sua contratação ao Benfica, em 2019 - 127 milhões de euros - o Atlético espera receber o valor correspondente a uma temporada para o emprestar, ou seja, cerca de 15 milhões, a que acresce o custo do seu salário numa época, à volta dos sete milhões.

Ainda assim, a mesma fonte explica que o Barcelona poderá não ter pagar 22 milhões de euros para selar o negócio, uma vez que o empréstimo de Félix poderá incluir outras cláusulas e uma opção de compra.