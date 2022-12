Espanhóis avançam que clube da Premier League entrou na corrida por João Félix

CEO do Atlético de Madrid disse esta terça-feira que a ideia do avançado português passa por sair do clube.

Após Miguel Marín, CEO do Atlético de Madrid, ter admitido esta terça-feira que João Félix pretende sair do clube num futuro próximo, o jornal Marca avança que o Aston Villa entrou na corrida pela contratação do avançado português.

O atual 12.º classificado da Premier League pretende construir uma equipa capaz de competir pelos lugares cimeiros da tabela classificativa e, segundo a mesma fonte, Jorge Mendes, que agencia Félix, também apoia uma eventual mudança para a Liga inglesa.

Manchester United, Chelsea, PSG e Bayern também estarão atentos à situação de João Félix, mas serão mesmos os villans os mais próximos de o contratar neste momento.

Félix, de 23 anos, leva quatro golos e três assistências em 18 jogos disputados esta época pelo Atlético de Madrid, que o contratou ao Benfica no verão de 2019, a troco de 126 milhões de euros.

Após um início de época em que até começou como titular habitual, o avançado passou a ser lançado quase sempre na fase final dos jogos do Atlético até à pausa para a realização do Mundial'2022, tendo inclusive demonstrado alguns sinais de frustração.