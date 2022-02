Espanhóis apontam Jorge Jesus como possível sucessor de Simeone no Atlético de Madrid

O jornal Mundo Deportivo adianta uma lista de nomes de possíveis sucessores a Simeone caso o argentino deixe o Atlético de Madrid. Ernesto Valverde é o favorito, Jorge Jesus também apontado.

O Atlético Madrid atravessa uma fase complicada com alguns resultados negativos e o jornal catalão Mundo Deportivo adiatan, esta sexta-feira, uma lista de possíveis candidatos ao cargo de treinador do colchoneros caso o argentino saia.

O diário espanhol refere que há máxima confiança da direção em El Cholo Simeone, que tem contrato até 2024, mas se a situação mudar há já alguns eventuais sucessores em vista. Ernesto Valverde, de 58 anos, e ex-Villarreal, Athletic Bilbao, Valência, Olympiakos e Barcelona, é o favorito, segundo o Mundo Deportivo.

Mas há mais nomes. E o português Jorge Jesus entra nesta lista. Luis Enrique, selecionador de Espanha, também é apontado, embora este seja um nome muito difícil, visto estar a comandar a seleção Roja, tal como Stefano Pioli, do Milan, Simone Inzaghi, do Inter, Jorge Jesus e Marcelo Gallardo, do River Plate.