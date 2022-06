Jorge Jesus falou após ser oficializado como treinador do Fenerbahçe, em declarações aos canais oficiais do clube turco.

Condições para alcançar títulos: "O que me chamou mais a atenção é que os jogadores do Fenerbahçe não se podem queixar de nada. Têm tudo para que a equipa vença. Tenho treinado sempre grandes equipas no Mundo e agora é a vez do Fenerbahçe. Tem condições de topo mundial. Agora, temos de começar a ganhar troféus para que as condições que o clube tem para trabalhar sejam compensadas no campo. Temos de as passar para a realidade e para o treino e jogo para que o Fenerbahçe ganhe aquilo que todos os adeptos querem. O Fenerbahçe dá todas condições para isso aconteça, não é só um grande clube, é uma religião e uma nação."

O que justificou esta escolha: "Uma das razões que me levaram a vir para o Fenerbahçe foram os fãs. As redes sociais, o Instagram... era invadido todos os dias por fãs do Fenerbahçe. Isso fez-me começar a olhar para o carinho que o adepto do Fenerbahçe tinha para que viesse treinar o clube. Também porque o presidente, nas vezes que foi a Portugal, quis-me muito. Tocou-me no coração. Tinha vários clubes para poder escolher. Escolhi o Fenerbahçe porque senti o carinho dos fãs e do presidente. Foi por isso que escolhi o clube."