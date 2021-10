Equipas de Daniel Ramos e José Gomes empatam na Liga saudita

Noutro jogo da nona jornada, o Al-Hazm, treinado pelo português Hélder Cristóvão, perdeu em casa do líder provisório do campeonato

O Al-Faisaly e o Al-Tawoon, treinados pelos portugueses Daniel Ramos e José Gomes, empataram a dois golos, na nona jornada da Liga saudita, enquanto o Al-Hazm, de Hélder Cristóvão, perdeu em casa do líder Damak.

O Al-Tawoon, de José Gomes, abriu o marcador logo aos 11 minutos, pelo médio Sumayhan Al-Nabit, mas o Al-Faisaly, de Daniel Ramos, empatou em cima do intervalo, aos 45, de penálti, pelo avançado brasileiro Guilherme Augusto.

Na segunda parte, o Al-Tawoon voltou a adiantar-se no marcador, aos 56 minutos, pelo avançado do Burundi Cédric Amissi, mas o Al-Faisaly restabeleceu o empate aos 89, pelo médio francês Romain Amalfitano.

Noutro jogo da nona jornada, o Al-Hazm, treinado pelo português Hélder Cristóvão, perdeu em casa do líder provisório do campeonato, o Damac, por 1-0, graças a um penálti convertido ao minuto 90+12.

Com estes resultados de hoje, o Damak segue, provisoriamente, na liderança com 18 pontos, enquanto o Al-Faisaly segue em 10º lugar, com 11, o Al-Hazm é 11º, com 10, e o Al-Tawoon é o lanterna-vermelha, em 16º, apenas com quatro pontos.