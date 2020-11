Entrevista de Bruno Fernandes muito elogiada: "Os pontos são para todos..."

Internacional português dividiu os "louros" do triunfo do Manchester United sobre o Everton, por 3-1, no qual bisou e ainda assistiu Cavani.

Bruno Fernandes foi a principal figura de destaque na vitória do Manchester United sobre o Everton, por 3-1, mas no final da partida recusou assumir um papel "especial" na equipa e a entrevista está a ser bastante elogiada nas redes sociais. "Falou como um líder", pode ler-se.

"Nós sabemos o que temos de fazer dentro do balneário, toda a gente tem de ser um líder. Alguns têm de ser um líder nas suas ações, outros nas suas palavras. Mas a questão é que o fizemos e obtivemos os três pontos no final do jogo", começou por dizer o internacional português, antes de dividir os "louros" do triunfo.

"Os pontos são para todos, não apenas para um jogador. Não me interessa quem marcou [o segundo golo], se Marcus [Rashford] tocou na bola então o golo pode ser dele, para mim não há problema", explicou, para depois concluir:

"O mais importante para mim, como número 10, é servir os meus colegas de equipa, como fiz para o Edi [Edinson Cavani]. Tive a oportunidade de rematar e talvez conseguir um hat-trick, mas vi o Edi sozinho e teve ele a oportunidade [de marcar]".