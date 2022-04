Entre os sub-23, Nuno Mendes é o quinto jogador mais valioso na Europa

Entre os jogadores com menos de 23 anos, e que fazem a estreia numa das ligas do big-5, o português Nuno Mendes é o quarto com o valor de mercado mais alto - 53 milhões de euros -, de acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES).

Nuno Mendes é o quarto sub-23 mais valioso a atuar nos cinco principais campeonatos da Europa, daqueles que fazem esta época a estreia nas ligas dos chamados big-5. O estudo foi divulgado esta segunda-feira pelo Observatório do Futebol (CIES), que aponto o lateral-esquerdo português com um valor de mercado de 53 milhões de euros.

A lista é liderada pelo defesa-central Josko Gvardiol, do Leipzig, avaliado em 96,2 milhões de euros. Segue-se o médio Dominik Szboszlai, também do Leipzig, com 60,3 ME. Em terceiro está Pablo Gabi, outro médio do Barça, com um passe avaliado em 58,6 ME.

Além do jogador emprestado pelo Sporting ao PSG, surgem na lista Nuno Tavares, lateral-esquerdo do Arsenal, com 15,7 ME de avaliação, e Tiago Tomás, avançado emprestado pelo Sporting ao Estugarda, com 13,9 ME.