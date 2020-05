"Entre não jogar ou ser à porta fechada, é preferivel jogar à porta fechada"

O Flamengo, de Jorge Jesus, voltou esta segunda-feira ao trabalho, tendo realizado exames e avaliações físicas, depois de uma paragem de mais de dois meses devido à pandemia de covid-19,

O Flamengo, que continua a ter como treinador Jorge Jesus, voltou esta segunda-feira ao trabalho, tendo realizado exames e avaliações físicas, depois de uma paragem de mais de dois meses devido à pandemia de covid-19, anunciou o clube.

"No Rio estamos no pico da pandemia e eu continuo a fazer o isolamento, estou há 15 dias isolado", disse Jorge Jesus na entrevista de domingo à BTV. "Já fiz oito testes à covid-19 e segunda-feira farei o nono", acrescentou.

O regresso aos treinos do Flamengo está a ser feito com uma certeza: o regresso à competição será feito com os estádios sem adeptos, à imagem do que sucedeu, por exemplo, com o regresso da Bundesliga, no sábado.

"Não ter público no estádio... É a alma do jogo. Já vivi essa experiência e do ponto vista emocional e psicológico é como se faltasse algo no jogo", contou. "Entre não jogar e jogar à porta fechada, é preferivel jogar à porta fechada. Vamos ter de nos mentalizar que enquanto não houver vacina vai ser assim. Mas, não podes ter medo do vírus e estar fechado um ano em casa, há que saber conviver com o vírus", referiu na mesma entrevista.

"Portugal foi um exemplo em terms de fazer o isolamento. Já percebi como é viver com o virus: isolas, testas e prevines para não ser contaminado. Temos que viver de forma diferente e vamos adaptar-nos. Daqui a quatro, cinco meses os estádios vão ter adeptos, mas metade. O vírus nãi pode dar cabo do mundo. O mundo tem que andar", concluiu.