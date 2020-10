Enorme desfalque no PSG para o campeonato e até Ronaldo interfere

O facto de Danilo Pereira ter estado em contado com Cristiano Ronaldo - infetado com covid-19 - também complica os planos do treinador para o confronto desta sexta-feira

O Paris Saint-Germain (PSG) defronta esta sexta-feira o Nimes com um tremendo desfalque no plantel: além dos lesionados Verratti, Draxler, Icardi, também Dagba, Herrera e Danilo Pereira (recém-contratado) estão de fora por estarem com covid-19 ou por terem estado em contado com um infetado, no caso do português, por ter estado perto de Cristiano Ronaldo. Mas há mais.

"Estamos com um bocado de azar", resumiu Thomas Tuchel. Marco Verratti e Julian Draxler regressaram lesionados dos compromissos das seleções, enquanto Icardi sofreu uma mazela antes das partidas internacionais.

Os médios Ander Herrera e Colin Dagba acusaram positivo à covid-19 e Danilo Pereira não pode jogar na sexta-feira por ter sido declarado como alguém que esteve em contacto com infetados: CR7, Anthony Lopes e José Fonte.

A juntar a estes seis casos, o facto de Di Maria, Kurzawa e Marquinhos se encontrarem suspensos disciplinarmente. Nove baixas de monta nas hostes do campeão francês.