Empréstimo em cima da mesa: Félix é notícia de mercado em França

PSG estará interessado em contar com o português já em janeiro.

O mercado de inverno promete ser agitado em Paris e com um nome, desde já, a ganhar destaque: João Félix. Segundo informa o "Le Parisien", o avançado internacional português está na lista do campeão francês, estando em cima da mesa a possibilidade de um empréstimo.

Luís Campos, conselheiro para o futebol do PSG, conhece bem o atual jogador do Atlético e mantém uma boa relação com o agente Jorge Mendes, pontos que podem contribuir para o fecho de um eventual negócio.

Jogar em Paris será uma possibilidade que agrada a Félix, que vive uma temporada difícil no plantel de Diego Simeone, apesar dos três golos apontados recentemente.

Milan Skriniar, central eslovaco do Inter, será outro alvo, beneficiando o PSG do facto de o central eslovaco terminar contrato no final da temporada e não ter ainda chegado a acordo para renovar com o adversário do FC Porto nos oitavos de final da Champions.