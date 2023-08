Empréstimo de João Félix "ganha força" e "só se vê o Benfica no horizonte", diz-se em Espanha

Jornal AS escreve que as portas vão-se fechando e que o Benfica é o cenário mais forte para o internacional português, por empréstimo.

Sem mencionar o nome de João Félix, Gil Marín, CEO do Atlético de Madrid, admitiu que os colchoneros pretendem acertar duas saídas. "A nossa ideia é contratar mais um médio, além de acertarmos as saídas de, pelo menos, dois jogadores. Isso vai permitir-nos contratar o tal médio e equilibrar os custos." Mas o nome do internacional português é apontado como sendo um desses dois que está de saída e na imprensa espanhola fala-se da possibilidade de um empréstimo a ganhar força.

"A porta do Barcelona parece cada vez mais cerrada e apenas se vê o Benfica no horizonte", lê-se no jornal AS, que acrescenta: "Ganha força o cenário de um empréstimo ao invés de uma transferência em definitivo."

Saúl, Savic e Morata também são apontados pelo diário espanhol como estando de saída.

Esta madrugada, nos Estados Unidos da América, o Atlético de Madrid realizou mais um jogo particular (1-1 contra o Sevilha) e João Félix voltou a não ser utilizado, despedindo-se da digressão dos colchoneros sem qualquer minuto realizado.