Empresário de Paulo Sousa reage às palavras de Jorge Jesus: "Ataque à ética e à dignidade"

Hugo Cajuda, empresário de Paulo Sousa, emitiu comunicado

Hugo Cajuda, empresário do atual treinador do Flamengo, o português Paulo Sousa, emitiu esta sexta-feira um comunicado. Em causa, as declarações de Jorge Jesus, reproduzidas no portal UOL, apontando no sentido de estar disponível para regressar de imediato ao clube brasileiro.

Recorde-se que Jorge Jesus afirmou que quer voltar a orientar o Flamengo e disse, inclusive, que vai esperar até ao dia 20 de maio para receber uma proposta do clube brasileiro. Depois disso, tem que decidir o que fazer, disse.

"Assistimos a mais um momento deplorável, de alguém que só estando perturbado e desesperado pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo", pode ler-se no comunicado. "É um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas, mas mais do que isso é um ataque à classe dos treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade", refere ainda o mesmo texto.

Entretanto, a publicação de alguns momentos da conversa de Jorge Jesus com um grupo de amigos, enquanto assistiam Talleres-Flamengo pela Libertadores, em casa de Kleber Leite, ex-presidente do Fla, deixou o ex-treinador do Fla incomodado. A informação foi avançada pelo site Globoesporte, citando "amigos próximos" do treinador português.

Comunicado

"Sem surpresa assistimos a mais um momento deplorável, de alguém que só estando perturbado e desesperado pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo. Apesar do seu largo histórico, a referida pessoa consegue subir muitos patamares em mais um episódio vergonhoso.

Esta é a continuidade do "eu" sempre a sobrepor-se ao "nós", do uso da pandemia, um tema tão grave, para justificar desastres, como o que aconteceu no Benfica, ou como justificação para abandonar o Flamengo poucos dias após renovar e num momento delicado para o clube. As justificações e as desculpas, deviam era ser dadas aos adeptos benfiquistas, por terem visto ser gastos 150 milhões de euros para conquistarem zero títulos.

A referida pessoa revela uma total ausência de sentimentos para com a instituição Flamengo, ao contrário do que apregoa, porque a tentativa de desestabilizar um clube "amigo" desta forma é inaceitável.

É um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas, mas mais do que isso é um ataque à classe dos treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade.

Agradecemos os muitos contactos de treinadores e outros profissionais do mundo do futebol, em especial dos que trabalham no Brasil e que nos têm procurado para manifestar o seu total repúdio para com esta situação com a qual não se reveem".

Deveria ser uma obrigação pessoas com esta notoriedade terem comportamentos exemplares passando mensagens positivas ao mundo, ao invés daquilo a que estamos a assistir."