Empresário de Mário Rui garante que não houve desentendimento com Gattuso

O empresário de Mário Rui garantiu que o jogador não teve um desentendimento com ​​​​​​​Gattuso, nem com um jovem da formação.

Segundo a imprensa italiana, o técnico Gennaro Gattuso não gostou da atitude do lateral-esquerdo no treino de quinta-feira e mandou-o "para casa" como forma de punição.

No entanto, segundo o empresário do português, não foi isso que aconteceu. Mário Rui saiu, de facto, mais cedo do treino do Nápoles, mas não por um desentendimento com o treinador nem por uma confusão com um jovem da formação.

"O Mário Rui não foi expulso do treino e só o Gattuso e o próprio Mário sabem a razão da sua saída dez minutos mais cedo. Não houve qualquer desentendimento com um miúdo da equipa Primavera. Ele hoje treinou normal", disse o agende do jogador português, em declarações à Radio Kiss Kiss.