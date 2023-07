Empate confirma série negativa do Palmeiras: apenas uma vitória nos últimos seis jogos

Igualdade caseira contra o Flamengo, a uma bola. Dudu marcou para a equipa de Abel, Arrascaeta empatou para o Mengão, à entrada para os últimos 10 minutos

O Palmeiras está há mais de um mês sem vencer no Brasileirão. A equipa de Abel Ferreira voltou a perder pontos, empatando a uma bola, em casa, diante do Flamengo.

Dudu, aos 24 minutos, marcou para a equipa da casa, enquanto Arrascaeta fechou o marcador no último quarto de hora do encontro.

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, válida para a Libertadores, o Palmeiras está no quarto lugar do Brasileirão, a nove pontos do líder Botafogo, agora orientado pelo também português Bruno Lage.