"Em Vigo todos gostam do trabalho do Carvalhal"

Bruno Caires, antigo médio do Celta, falou a O JOGO do impacto do trabalho do português, que, esta sexta-feira, vai tentar a primeira vitória no Estádio Balaídos para La Liga

Esta sexta-feira, na receção ao Villarreal, Carlos Carvalhal vai tentar somar a sua primeira vitória em casa pelo Celta para coroar um início de trabalho promissor e que tem deixado a cidade de Vigo entusiasmada. Em conversa com O JOGO, Bruno Caires, que passou pelo clube entre 1997 e 1999, reforçou o efeito do treinador português na onda de otimismo que tem varrido a cidade.

"O trabalho do Carlos Carvalhal tem sido deveras positivo. O Celta não estava a atravessar uma fase positiva e, aos poucos, tem demonstrado o seu valor. Tenho falado com os amigos que deixei em Vigo e têm gostado muito do impacto dele na equipa. A vitória que conseguiram fora de casa [Elche] foi a primeira de muitas e creio que vão abandonar a parte inferior da tabela e fazer uma época tranquila. Na próxima época até podem atacar lugares europeus, porque têm qualidade para isso", afirmou o antigo médio, de 46 anos, que também passou por Benfica, Sporting e Belenenses entre outros.

Atualmente a trabalhar nas camadas jovens do Amora, Bruno Caires elogiou a forma Carvalhal tem recorrido à "cantera" do Celta para fortalecer a equipa principal. "Tem promovido alguns jovens e isso é demonstrativo da atenção que tem dado à 'cantera'. O jogador espanhol é muito evoluído e todos estão a perceber que, face à crise financeira, é importante dar condições para os jovens aparecerem. O Carvalhal tem criado condições para isso", disse.

Por fim, Bruno Caires garantiu que Gonçalo Paciência tem todas as condições para "explodir" em Vigo, caso o calvário de lesões dê tréguas: "O Gonçalo é um atleta que tem experiência de futebol alemão, que também é muito competitivo. Tem tido azar com as lesões e, se conseguir estar na plenitude, vai ter sucesso, certamente."