"Em Portugal, tive jogos com 1000 pessoas, o que é impensável em Espanha"

Rui Silva, guarda-redes português do Bétis, concedeu esta terça-feira uma entrevista à revista Panenka, na qual abordou vários temas, incluindo a paternidade à porta e o sonho de voltar a representar a Seleção Nacional.

Diferenças entre a Liga portuguesa e a LaLiga: "Sim, tudo conta: alimentação, trabalho físico, trabalho mental. Este desporto é exigente. As equipas em Espanha têm um orçamento muito superior e a intensidade de jogo não tem comparação. Em Portugal, houve jogos em que joguei perante 1000, 1500 ou 2000 pessoas, o que é impensável em Espanha. Isso acaba por fazer com que os jogadores vão para outra Liga mais poderosa para adquirirem uma mentalidade completamente diferente, uma mentalidade que realmente ajuda a crescer como atleta".

Gravidez da mulher: "Vou ser pai. A Inês está grávida de 14 semanas. Acho que se for um rapaz... ainda não sabemos... mas se calhar vamos chamar-lhe Manuel, em homenagem ao pai da Inês e ao meu, que também se chamava Manuel".

Tem uma internacionalização por Portugal. Acredita que vai somar mais? "Já estive num Campeonato da Europa, com Fernando Santos. E claro que quero voltar a ser convocado. Mas para isso tenho de trabalhar no Bétis e esperar pela minha oportunidade. Rui Patrício e Diogo Costa são dois grandes guarda-redes. O Diogo também está em grande forma, eu estou a dar o meu melhor ao serviço do Bétis".