"Em miúdo, não era pago e ia treinar com chuva e em campos com condições terríveis"

Em entrevista ao site do Arsenal, o lateral direito conta porque optou pelos londrinos em 2020. Esta época, o defesa português só fez quatro jogos pelos gunners, que lideram a Premier League. Apenas foi titular na Taça da Liga, onde cumpriu os 90 minutos frente ao Brighton.

Parecia estar destinado que Cédric ia jogar um dia pelo Arsenal. Numa entrevista ao sítio dos gunners, o lateral direito relevou uma espécie de profecia feita pelo pai quando chegou à Premier League em 2015, na altura para representar o Southampton. "Quando cheguei a Inglaterra, o meu pai disse-me que eu jogaria no Arsenal. Até fomos ver um jogo ao Emirates com o meu agente e virou-se para ele e disse-lhe que este era o local onde eu deveria estar brevemente", contou.

A verdade é que a profecia se concretizou em janeiro de 2020 e o internacional luso assinou pelos gunners. "Quando deixei o Southampton tinha dois grandes clubes interessados, um deles era o Arsenal. Portanto, foi uma decisão fácil, porque era algo que já estava na minha mente", realçou Cédric, recordando a reação do pai: "No início não lhe disse nada, para não criar falsas expectativas. Por isso, esperei e quando lhe contei ficou muito feliz, tal como a minha mãe e o meu irmão."

Nesta entrevista, o defesa de 31 anos recordou a infância e também a importância da família durante a carreira de futebolista, algo que não encara "como uma profissão". "É mais do que isso, é uma paixão, embora haja também a parte da competição. Quando era miúdo, não era pago e ia treinar todos os dias, por vezes com chuva e em campos com condições terríveis", frisou o lateral, que esta época foi utilizado em quatro jogos no Arsenal , atual líder da Premier League, e só foi titular em um encontro da Taça da Liga.