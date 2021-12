Em Itália, noticia-se que Rui Vitória está de saída do Spartak e até apontam sucessor

Luso, contratado pelo clube russo no verão passado, será sucedido, segundo a Imprensa transalpina, no cargo pelo italiano Paolo Vanoli, ex-adjunto de Antonio Conte

A experiência de Rui Vitória no Spartak Moscovo estará perto do fim. Cerca de seis meses após ser apresentado como treinador da formação russa, o português deverá receber ordem de dispensa por parte do emblema do principal campeonato russo.

A informação é avançada, esta sexta-feira, pelo jornalista Luca Bianchin, um dia depois do Spartak ter confirmado a presença nos oitavos de final da Liga Europa. O jornal desportivo italiano refere que o sucessor de Rui Vitória está inclusive encontrado.

De acordo com o repórter da "Gazzeta dello Sport", o português será sucedido pelo italiano Paolo Vanoli, antigo membro da equipa técnica de Antonio Conte ao serviço do Inter. Ademais, a apresentação do novo staff moscovita deverá ocorrer brevemente.

O próximo compromisso do Spartak está marcado para a próxima segunda-feira, no terreno do FK Sochi. Pese o pré-anúncio de demissão de Rui Vitória, o técnico deverá ainda estar no banco de suplentes a orientar a equipa de Moscovo.