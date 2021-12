Em Inglaterra é notícia um milionário contrato para Bernardo Silva

Bernardo Silva, médio do Manchester City

Manchester City estará interessado na renovação e fazer do português um dos mais bem pagos da história do clube.

A protagonizar uma temporada de elevado nível, Bernardo Silva será em breve recompensado pelo Manchester City. Isto porque a imprensa inglesa adianta que o clube pretende renovar o contrato do médio e fazer do internacional português um dos mais bem pagos da história do emblema de Manchester.

O "The Sun" aborda os valores e revela que a intenção dos citizens é dobrar o salário de Bernardo para uma verba em torno dos 350 mil euros semanais, ficando a par de Kevin de Bruyne e Sterling na lista dos mais elevados vencimentos do clube.

Bernardo, cuja saída chegou a ser falada no início da temporada, tem convencido a crítica em 2021/22, levando já sete golos e duas assistências em 22 jogos realizados. O atual contrato termina em 2025.

Com 27 anos, cumpre a quinta temporada na Premier League, após passagens por Mónaco e Benfica.