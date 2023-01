Em Inglaterra revelam que Mbappé quer mais um português no PSG

Avançado francês e Bernardo Silva já jogaram juntos, no Mónaco.

Depois de renovar contrato com o PSG, Mbappé ganhou ainda mais influência no seio da estrutura do clube e terá até uma palavra a dizer no que toca às contratações do campeão francês. É nesse sentido que o jornal The Sun informa que o avançado deseja ter novamente Bernardo Silva como companheiro, tendo em vista uma transferência no próximo verão.

Mbappé e o médio português jogaram juntos ao serviço do Mónaco e a qualidade de Bernardo é apreciada pelo melhor marcador do recente Mundial do Catar.

Bernardo Silva, 28 anos, tem contrato até 2025 com o Manchester City, onde cumpre a sexta época após deixar a Ligue 1.

No PSG jogam os portugueses Danilo, Nuno Mendes e Vitinha.