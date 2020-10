Em Inglaterra revelam acesa discussão entre Bruno Fernandes e Solskjaer

Informação é avançada pelo tabloide "Mirror" e, a O JOGO, fonte próxima do jogador diz que tal situação não aconteceu.

Bruno Fernandes abriu o marcador do Manchester United-Tottenham, que depois terminou com a humilhante goleada dos spurs por 6-1 em Old Trafford.

O internacional português foi substituído ao intervalo dessa mesma partida, quando o resultado já ia em 4-1 para a formação comandada por José Mourinho, e segundo o "Mirror", parece ter sido mesmo ao intervalo que uma acesa discussão se terá dado entre o médio e o treinador, Solskjaer.

De acordo com a mesma informação, o antigo jogador do Sporting estava furioso e terá acusado os colegas de falta de atitude ("É suposto sermos o Manchester United. Isto não devia estar a acontecer", terá dito) e questionado as táticas do treinador norueguês.

No entanto, fonte próxima do jogador nega a O JOGO que tal discussão tenha acontecido.