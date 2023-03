Em Inglaterra garantem que o futuro de Nuno Tavares está traçado

Nuno Tavares com a camisola do Marselha

Lateral tem dado nas vistas no empréstimo ao Marselha, mas não será suficiente para regressar ao Arsenal.

Nuno Tavares está a protagonizar uma boa temporada ao serviço do Marselha e, de acordo com a imprensa inglesa, isso não lhe deverá valer um regresso ao Arsenal. Informa esta quarta-feira o jornal The Times que o lateral português deve abandonar em definitivo os gunners antes da próxima temporada, integrando a lista de dispensas do clube londrino, treinado por Mikel Arteta.

Tavares, 23 anos, foi contratado ao Benfica para a época 2021/22, tendo realizado 28 jogos pelos gunners, com um golo marcado. Em França, leva, até ao momento, 29 partidas disputadas, com seis remates certeiros.