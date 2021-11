Em Inglaterra avançam que o Real Madrid quer contratar médio português de 19 anos

Fábio Carvalho cumpre a segunda temporada na equipa principal do Fulham.

Aos 19 anos, Fábio Carvalho ainda dá os primeiros passos no futebol inglês. Na segunda temporada no Fulham, equipa ​que disputa a ​Championship, o jogador português já tem chamado a atenção de grandes equipas. De acordo com o The Sun, o Real Madrid é apontado como um dos interessados no médio.

O jornal inglês afirma que o jogador português rejeitou uma grande oferta para renovar o contrato com o Fulham. A razão seria justamente o interesse da equipa espanhola, que negocia a sua contratação.

Fábio Carvalho chegou ainda muito jovem à equipa inglesa, aos 14 anos. Desde então, fez toda a formação no clube. Esta temporada, começou a ter mais oportunidades na formação comandada por Marco Silva e, em seis jogos, marcou três golos e fez uma assistência.

Carvalho somou 33 golos e 19 assistências em 82 jogos pelas equipas juvenis do Fulham.

O jogador nascido em Torres Vedras tem representado a seleção de Inglaterra, dos sub-16 aos sub-18. Em Portugal, iniciou a formaçao no Benfica.