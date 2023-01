Em Inglaterra apontam o avançado português Beto à Premier League

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o ex-Portimonense Beto é alvo do Southampton.

Beto, português da Udinese, é um dos alvos do Southampton para reforçar a equipa em janeiro. O avançado de 24 anos, que há temporada e meia trocou o Portimonense pela equipa da Série A italiana, já contabiliza seis golos e uma assistência nos 15 jogos disputados esta época, depois de em 2021/22 ter marcado por 11 vezes em 29 partidas.

Segundo o jornal britânico "The Telegraph", Beto é visto como uma solução para o ataque da equipa orientada pelo galês Nathan Jones, que nas quatro partidas em que orientou o clube do Sul de Inglaterra perdeu três e venceu uma, para a Taça da Liga, frente ao Lincoln City, do terceiro escalão.

Os "Saints" são últimos da liga inglesa, mas apenas a dois pontos da linha de água.