Em Inglaterra apontam Bernardo Silva como novo alvo do Milan e detalham valores

Bernardo Silva, médio do City

De acordo com o jornal "Daily Star', o Milan está disposto a pagar 52 milhões de euros pelo médio português.

Apesar de ter composto o onze inicial da equipa que goleou o Norwich no último sábado (5-0), os indícios de uma possível saída de Bernardo Silva do Manchester City são cada vez mais iminentes. Após ser vinculado a equipas como Tottenham, Atlético de Madrid e Arsenal, o internacional português agora aparece como alvo do Milan.

De acordo com o jornal inglês "Daily Star", a equipa italiana está disposta a pagar 52 milhões de euros pelo médio português. O jogador de 27 anos, entretanto, tem contrato com os atuais campeões da Premier League até ao verão de 2025. Para tirá-lo da liga inglesa, o Milan aceita negociar a cláusula de rescisão.

O "Daily Star" afirma que o Milan tem o interesse inicial de contratá-lo com um empréstimo de dois anos. Primeiramente, pagaria 17 milhões de euros e, no fim do período, pagaria mais 35 milhões de euros para contratar o português de forma permanente.

Esse negócio pode ser visto com bons olhos pelo City, que pelo menos teria a certeza de recuperar os cerca de 50 milhões de euros que pagaram para comprar Silva ao Mónaco, em julho de 2017.

Em 2020/21, o ex-Mónaco, de 26 anos, apontou cinco golos em 45 partidas oficiais. Bernardo Silva está avaliado em 70 milhões de euros pelo portal Transfermarkt.