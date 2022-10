Em inferioridade numérica, Lorient bate Lille de Paulo Fonseca

Redação com Lusa

Apesar de ter ficado reduzida a 10 aos 62 minutos, por expulsão de Dango Ouattara por acumulação de amarelos, a equipa da casa conseguiu somar o quinto encontro consecutivo a vencer e manter-se, assim, no terceiro posto da Ligue 1

O Lorient, reduzido a 10 unidades, estendeu este domingo a sua série vitoriosa para cinco jogos, ao bater o Lille de Paulo Fonseca por 2-1, para consolidar o terceiro lugar no campeonato francês.

Apesar de ter ficado reduzida a 10 aos 62 minutos, por expulsão de Dango Ouattara por acumulação de amarelos, a equipa da casa conseguiu somar o quinto encontro consecutivo a vencer e manter-se, assim, no terceiro posto da Ligue 1, com 22 pontos, a três do líder Paris Saint-Germain.

Frente ao conjunto orientado pelo português Paulo Fonseca, que fez alinhar o capitão José Fonte e Tiajo Djaló no "onze" e ainda lançou André Gomes aos 70 minutos no encontro da nona jornada, o Lorient adiantou-se logo aos nove minutos, graças a um autogolo de Bafodé Diakité.

Foi já em vantagem numérica que o Lille empatou, com o canadiano Jonathan David a fazer o golo dos visitantes, aos 78 minutos, antes do "suplente" Theo Le Bris dar a vitória do Lorient, aos 87.

Após a derrota deste domingo, a terceira nos últimos cinco jogos, o Lille é oitavo classificado na Liga francesa, com 13 pontos.