Em França garantem que o PSG desistiu de contratar Bernardo Silva

Após ter decidido acionar a cláusula de rescisão de Ousmane Dembélé no Barcelona, o campeão francês não quis continuar a insistir no dossiê do médio português, que também rejeitou todas as abordagens que lhe chegaram.

Está fechada uma das grandes novelas deste mercado. Associado há várias semanas como um alvo do PSG, Bernardo Silva já não vai reforçar o campeão francês, que desistiu da sua contratação após ter decidido acionar a cláusula de rescisão de Ousmane Dembélé no Barcelona, fixada em 50 milhões de euros.

A garantia chega da rádio francesa RMC Sport, que dá mesmo o dossiê como "encerrado", já que o PSG está prestes a garantir o reforço que procura para ocupar a vaga deixada por Lionel Messi no flanco direito do ataque, sendo que o médio português também rejeitou todas as abordagens que lhe chegaram do clube.

Desta forma, tudo indica que Bernardo Silva, aos 28 anos, irá continuar ao serviço do campeão europeu e tricampeão inglês Manchester City, que representa há seis temporadas, tendo contrato até 2025.